Aberta inscrição para II Mostra de Ações Protagonistas das escolas de Ensino Médio

10/12/19 - 08:52:10

Por Ítalo Marcos

As unidades de ensino da rede estadual que ofertam o Ensino Médio em tempo Integral já podem inscrever suas equipes para a II Mostra de Ações Protagonistas, que acontecerá no Centro de Excelência Atheneu Sergipense, no dia 20 de dezembro, das 8h às 15h. O evento contará com a participação de 308 estudantes das 41 escolas de Ensino Médio de Tempo Integral, com representação das 10 Diretorias Regionais de Educação.

O prazo final para as inscrições é até às 12h do dia 13 de dezembro, e elas devem ser feitas pelo responsável da equipe escolar por meio do link: https://forms.gle/x4pdDRSTPLxMmhQUA . A II Mostra de Ações Protagonistas tem por objetivo reunir estudantes para apresentação de projetos desenvolvidos no ambiente escolar com foco no jovem como centro irradiador de ideias e criatividade, destacando a participação dos estudantes no processo de planejamento e execução dos trabalhos desenvolvidos.

“A ação visa à promoção da autonomia e proatividade dos estudantes que protagonizaram as soluções diante dos desafios postos, trazendo assim, riqueza, diversidade, criatividade e soluções inovadoras para os problemas da rotina escolar e da sociedade, fortalecendo também a busca pela realização do seu Projeto de Vida”, disse Sarah Karenine, coordenadora pedagógica do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI).

Inscrições

O responsável deverá cadastrar até dois trabalhos por escola, e cada unidade de ensino deverá inscrever o número máximo total de oito participantes, sendo no mínimo dois por trabalho. No ato da inscrição, será solicitado um resumo do trabalho em uma lauda com arquivo no formato Word.

O resumo deverá ser escrito em parágrafo único, contendo de 150 a 300 palavras, permitindo ao leitor compreender dados referentes à natureza da apresentação, tipo de pesquisa ou projeto, questões motivadoras, objetivos, metodologia, procedimentos e resultados ou discussões.

É importante que o resumo informe a área de conhecimento da qual o trabalho faz parte e que destaque de que forma a pesquisa contribui para o protagonismo juvenil e para o fortalecimento da aprendizagem na área, citando ainda como a proposta se insere nas categorias: Clubes de Protagonismo Juvenil; Investigação Científica; Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo e Processos Criativos.

