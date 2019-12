Aracaju vai sediar primeira maratona da Track & Field no Brasil

Aracaju vai entrar para o circuito de maratonas do Brasil e sediar a primeira maratona da Track & Field no país. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira, 10, pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em reunião com membros da empresa TF Sports, responsável por todos os eventos esportivos da marca. Durante o encontro, da qual participou o secretário de Turismo e Comunicação do Estado, Sales Neto, a proprietária da Track & Field Aracaju, Maria Tereza Carvalho, e secretários municipais, o gestor municipal garantiu todo o apoio da Prefeitura ao evento esportivo, previsto para acontecer no dia 16 de maio de 2020, e assegurou que a cidade estará preparada para recebê-lo.

“É com muita alegria que anunciamos que Aracaju vai entrar para o circuito de maratonas do Brasil ao sediar este grande evento. Nossa cidade foi escolhida para receber a primeira etapa de maratona da Track & Field, que realiza um dos maiores circuitos de corrida de rua do Brasil, e isso nos deixa muito felizes. Será um desafio para todos nós, mas já aceitamos e tenho certeza de que será um evento maravilhoso, especialmente porque colocará nossa cidade na rota de grandes competições desse porte, atraindo atletas de todo o país e movimentando nossa capital”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

De acordo com o gestor, a partir de agora uma comissão com representantes de diversos órgãos municipais e estaduais será montada para definição de um cronograma de trabalho. “Vamos estabelecer uma agenda de reuniões envolvendo as secretarias de Governo, de Indústria, Comércio e Turismo, Defesa Social, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a Chefia de Gabinete e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos para que tudo seja planejado juntamente com a TF Sports e com o Governo do Estado. Daremos todo o suporte para que nossa cidade esteja preparada para este grande evento”, frisou.

O secretário de Turismo e Comunicação do Estado, Sales Neto, também assegurou o apoio do Governo de Sergipe ao evento. “Assim como a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado dará todo apoio à maratona com a presença dos órgãos estaduais que forem necessários. Vamos alinhar as informações, mas desde já garanto que estaremos prontos para, junto com a gestão municipal, dar suporte ao evento”, declarou.

O gerente geral da TF Sports, responsável pelos eventos da Track & Field no Brasil, Rafael Yanes, expressou sua satisfação com a iniciativa da Prefeitura e do Governo de apoiarem a primeira etapa de maratona da marca no país. “Nós trouxemos o circuito de corridas para a cidade há dois anos e, pela primeira vez, já no segundo ano de evento, conseguimos implantar uma meia maratona aqui na cidade. E isso foi possível porque o trabalho feito pelos órgãos públicos nos deu segurança. É justamente por isso que vamos inaugurar a maratona da Track & Field em Aracaju, que é uma cidade acolhedora, linda. A ideia é fazer o lançamento oficial em janeiro, já com percurso e toda a estrutura montada. Estamos muito felizes”, disse.

Participaram da reunião os secretários Jorge Araújo Filho (Governo), Luiz Fernando Mendonça (Defesa Social), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Renato Teles (Transporte e Trânsito), Nildomar Freire (Chefia de Gabinete), e o coordenador de Produção da TF Sports, Thiago Moraes.

