Bigode cobra pavimentação da rua Rosa Azul, no Santa Maria

O vereador Bigode do Santa Maria (MDB) fez uso da Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça-feira, 10, para cobrar pavimentação da rua Rosa Azul, no loteamento Ponta da Asa, no Santa Maria.

Segundo o vereador, a localidade necessita de um paliativo para amenizar a falta de asfalto nas ruas, buracos e poeira. “Só assim para essas pessoas sofrerem menos e dar dignidade”, disse. Bigode afirmou que do jeito que a rua está, o trânsito de carros e ônibus ficam comprometido.

O parlamentar também reclamou da falta de iluminação na área. “Tem postes, mas as lâmpadas estão queimadas. Policiamento só tem às vezes, uma vez ou outra passa viatura. Na entrada do loteamento, os marginais ficam escondidos em um matagal e quando têm oportunidade abordam os veículos que precisam passar devagar por conta dos buracos. Os bandidos copiam a placa do carro”, afirmou.