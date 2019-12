Policiais do BPRp prendem três homens acusados de assalto e tráfico de drogas

10/12/19 - 10:32:58

A Polícia Militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, efetuou, após uma denúncia anônima, no final da noite desta segunda-feira, 9, no Bairro Ponto Novo, as prisões de Pablo da Silva Rodrigues, conhecido como Carioca, com passagens pela justiça por tráfico de drogas, assalto, receptação, uso de documento falso, 30 anos, Brunno Andrade Simões, 21 anos, e Hamilton Tavares de Menezes Júnior, com passagem pelo sistema prisional por assalto, 27 anos, pelo ilícito de tráfico de drogas.

Os militares do BPRp receberam, durante radiopatrulhamento pelo Bairro Ponto Novo, uma denúncia anônima que versava sobre suspeitos realizando transações relacionadas ao comércio de entorpecentes próximo a um condomínio localizado na Avenida Tancredo Neves.

Com a informação recebida os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade ao local informado e visualizaram dois carros, um Space Fox de placa DTY-9096 e um Peugeot 206 de placa JQZ-4523, que quando notaram a presença policial tentaram empreender fuga, mas foram interceptadas pelos militares do BPRp.

Durante a abordagem policial foram encontrados 41 pedras de crack, 485 gramas e mais 25 cápsulas de cocaína, 03 buchas de maconha, uma pequena quantidade de Haxixe, 02 balanças de precisão e 05 celulares.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram tomadas.

Colaboração soldado Oliveira Filho