Cabo Amintas aguarda que o Governador receba a Frente Única dos Operadores de Segurança Pública

10/12/19 - 16:20:11

Na manhã desta terça-feira, 10, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para dar visibilidade às causas da Frente Unificada dos Operadores de Segurança Pública do Estado.

O petebista iniciou sua fala demonstrando seu apoio às reivindicações e agradeceu a todos os representantes das categorias de Segurança Pública que compareceram à reunião na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

“Agradeço a todos o policiais e agentes que se fizeram presentes e reivindicaram seus direitos mais uma vez. O governador Belivaldo Chagas, não conversa em nenhum momento com os operadores de segurança e diz que vai tratar a Segurança Pública em um segundo momento porque seria um segundo plano. Na verdade, acho que para ele a Segurança está em décimo ou vigésimo plano. Mas com a intervenção dos deputados estaduais Rodrigo Valadares (PTB) e Capitão Samuel (PSC) fomos atendidos pelo presidente da Alese, o deputado Luciano Bispo (MDB) que é um homem sério. Bispo nos deu a palavra de que até o dia 10 vai receber todos os projetos de todas as classes e encaminhá-los para o governador, também se comprometeu em marcar uma reunião do governador com os representantes de classe”, mencionou Amintas.

Depois, continuou o discurso afirmando que entende que o poder de decisão não é dos deputados, mas é importante esse apoio. Deixando claro que eles prometeram que antes do carnaval os operadores teriam a conversa com o governador. “No mínimo, é importante que o Governador ouça o que as classes têm a dizer. Porque não dá para ficar sem falar com a Segurança Pública de um Estado que bate recordes de violência e de roubos de veículos, são roubados em média 11 veículos por dia no estado. Isso inibe até a vinda de outras empresas de seguro veicular para cá e os preços sobem. E a culpa disso não é da polícia, ela tem feito um trabalho belíssimo”, afirmou o parlamentar.

Por fim, Amintas declarou que espera que o governo cumpra a promessa de receber os operadores. “Agora é o momento do Governo cumprir a palavra de receber os operadores para que tenhamos um estado mais tranquilo. Vamos dar atenção à Segurança Pública, pois um estado sem segurança está fadado ao fracasso”, declarou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas