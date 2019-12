CAPITÃO SAMUEL SE REÚNE COM COMANDO DA PM E AGENDA REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES

10/12/19 - 16:29:35

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) visitou na manhã desta terça-feira (10) o Comandante Polícia Militar de Sergipe, coronel Marconi Cabral, onde foi feito um convite para que a corporação participe da primeira corrida solidária do Batalhão da Restauração, que acontecerá no dia 26 de janeiro.

Na oportunidade, o parlamentar debateu com o comandante sobre a atual demanda das associações e da tropa em relação à carreira, reajustes salariais e as demandas aprovadas em assembleia geral.

Durante a conversa foi marcada uma audiência, onde o comandante geral da corporação vai receber todas as entidades e associações no próximo dia 17, no gabinete do comando geral, para discutir os temas.