É ASSUSTADOR O QUE ESTÁ ACONTECENDO, DIZ IBRAIN MONTEIRO SOBRE ÁUDIO

10/12/19 - 06:11:59

“É assustador o que está acontecendo, fico até sem acreditar. Eles falam em R$ 5/10 milhões como se estivessem falando em bala”.

Essa afirmação foi feita pelo deputado Ibrain Monteiro sobre um áudio que foi divulgado nas redes sociais desde o último final de semana.

Nesta segunda-feira (09), o programa Inove Notícias com apresentação do radialista Kleber Alves e com reportagem de Alex Carvalho, entrevistou Ibrahin Monteiro (PSC) para saber do parlamentar sobre os áudios disponibilizados pelo site “Xexo Sergipano” que apresentam conversas vazadas envolvendo um servidor da Prefeitura de Lagarto e um secretário municipal, ambos da administração da prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade).

“Os áudios insinuam uma “negociação” para o prefeito Valmir Monteiro (PSC) — afastado pela Justiça — perder o mandato e Hilda assumir a cadeira. “Assustador o que está acontecendo, fico até sem acreditar”, afirmou o deputado.

O áudio revela que o marido da prefeita, o deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade), na época, entre o final do ano passado e o início desse, estava “andando” muito com Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara dos Deputados.

Quando a conversa fala sobre o afastamento de Valmir Monteiro, um dos interlocutores, identificado como José Elieonai, conhecido como Nainho, cita R$ 10 milhões a R$ 20 milhões. “Espero que a justiça tome providência, a forma que foi feita parece que eles tinham uma bola de cristal, sabendo com antecedência o que iria ocorrer e do jeito que iria acontecer para que “tomassem o poder”. Inclusive, falando em dinheiro como estivesse falando em bala (R$ 5 milhões/10 milhões)”, ressaltou Ibrahin.

Na oportunidade, o deputado [filho do prefeito afastado] frisou que espera providência da justiça sergipana. Já em relação ao Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), “creio que já esteja sabendo que está ocorrendo”.

Sobre a fala de parente de Gustinho Ribeiro revelando todo esquema para retirada do ex-prefeito Valmir Monteiro, o parlamentar disse que “vamos aguardar!”.

Por Elder Santos, do progrma Inove Noticias