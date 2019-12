E o PT aliado ao PSB?

O Partido dos Trabalhadores não deseja sair da base aliada ao Governo Belivaldo (PSD), mas poderá provocar uma divisão ou simplesmente deixar o projeto político montado em 2010 pelo ex-governador Marcelo Déda (PT). Nada de revolucionário em termos de concepção ideológica, mas revela uma preocupação maior pelo social e une pessoas que desejam segurar uma estrutura de grupo e não imaginavam se dispersar de forma tão imediata.

Mas, isso faz parte do jogo. Além disso, o PT pensa em retomar posição de comando e manter um conglomerado de partidos, girando ao redor de um majoritário que carregue a sigla junto. Como já foi noticiado aqui no Faxaju Online, em reunião realizada sábado, a cúpula do partido em Sergipe bateu o martelo pela disputa à Prefeitura de Aracaju. Até o momento existe apenas o nome de Márcio Macedo, posto à disposição e que será anunciado dia 10 de janeiro.

Outros petistas podem requerer a pré-candidatura, que deve ser decidida no Congresso que serve de convenção. Até lá ninguém pode imaginar o que vai acontecer, mas muitas conversas vão rolar, inclusive de ala do partido que não aprova candidatura própria. Mas isso vai para discussão e a impressão é que dificilmente haverá recuo, principalmente de Márcio Macedo, que integra a direção nacional do PT e tem certeza que com Lula em campo a história é outra.

Macedo vem conversando já há algum tempo. Faz uma pré-campanha sem alardes e até com discrição. Recentemente voltou a conversar com outros partidos que já estiveram no mesmo bloco. Um deles se tornou naturalmente oposição. É o caso do PSB, que tem à frente o ex-senador Valadares e o ex-deputado federal Valadares Filho. Nos últimos dias ocorreram de dois a três encontros, sem avanços na decisão, mas com interesses mútuos.

Assim como o PT, o PSB também não abre mão de apresentar nome a prefeito de Aracaju. Até já se conhece quem é. Acertou quem disse Valadares Filho. O PSB pode até aceitar aliança, mas com indicação do candidato a vice. Seria essa uma decisão já tomada pelo partido socialista, mas isso depende muito das conversas que devem ocorrer até que se feche uma chapa que vá às urnas em 2020.

Lógico que toda essa arquitetura é legítima e pode ou não provocar perdas e danos. Mas o objetivo é vencer e, naturalmente, montar outra estrutura que possa chegar a um confronto agora e futuramente. Mas, a decisão do PT em lançar candidato, parte para um rompimento da aliança montada em 2016 para eleger Edvaldo Nogueira a prefeito, e do mesmo bloco que se manteve unido em 2018 a favor de Belivaldo Chagas.

Sem esquecer que do outro lado, nas duas eleições, estava o PSB. O candidato que se enfrentava era exatamente Valadares Filho, um nome que não se pode desprezar pela sua capacidade de recuperação. E como fica então? Nem pensar em permanecer ao lado do MDB, PSD e demais legendas que se mantêm no projeto político de 2010 e está tanto na Prefeitura e no Governo até hoje. Anotem bem: se o PT deixar a base aliada para se unir ao PSB não será oposição, nem adversário. Vai para o carimbo de “inimigo”.

Agora é espera, para ver e crer…

Estrela do Gás

O governador Belivaldo Chagas (PSD) postou ontem que “brincadeiras à parte, hoje é dia de celebrar a nova era em que se encontra nosso querido Estado”.

*** – Sergipe é a estrela do Gás e em parceria com importantes empresas como Celse, Golar, Pawer e Alliance têm tudo para retomar a sua capacidade de investimento e se desenvolver cada vez mais, disse.

Venda da Sergás

Belivaldo Chagas também anunciou que enviou ofício ao BNDES, solicitando a realização de um estudo de contrato de concessão para venda da Sergás, a ser apresentado aos sócios Gaspetro e Mitsul.

*** Para Belivaldo, “a Sergás não se encontra em condição que condiz com a realidade de Sergipe hoje”.

Vale um Governo

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ulices Andrade fez, ontem, uma homenagem ao ex-governador Jackson Barreto (MDB) e agradeceu o empenho dele por ter “trazido a Celse Termoelétrica para Sergipe”.

*** – Jackson trouxe um investimento de R$ 5 bilhões para o Estado, disse. No início do próximo ano a Celse será responsável por 18% da energia do Nordeste.

*** Ulices exaltou: “Por si só, a Termoelétrica vale um Governo”.

Com o pé no PDT

O prefeito Edvaldo Nogueira está mesmo com um pé no PDT. Já teve duas “boas” conversas com o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e o pensamento dos dois batem em relação aos Estados e ao País.

*** Tudo que Lupi avalia em termos de saída para o Brasil converge com o pensamento do prefeito Edvaldo Nogueira.

Socorro posta à mesa

Das duas conversas entre Lupi e Edvaldo, o presidente do PDT em Sergipe, deputado Fábio Henrique, participou de uma delas. Exatamente a que se referiu à questão de Nossa Senhora do Socorro.

*** Em Socorro, o PDT é adversário do prefeito Padre Inaldo (hoje PP) que tem forte ligação com Edvaldo Nogueira. Fábio, inclusive, pode ser o candidato contra o Padre.

*** Essa questão de Socorro ficou para ser discutida mais à frente, para buscar uma solução, até porque Inaldo é de outro partido.

Sukita e candidatura

A pré-candidatura anunciada de Manoel Messias Sukita a prefeito de Capela passou a ser assunto político na região e anima os seus seguidores em todo o município.

*** A oposição não leva em consideração o anúncio, baseada na certeza de que ele está impedido de disputar qualquer pleito.

Deve indicar nome

Um advogado criminalista falou em off que Sukita está em liberdade, mas responde a processo e está juridicamente impossibilitado de ser candidato a prefeito.

*** Um dos seus adversários acha que Sukita anuncia pré-candidatura, fará campanha e quando não puder registrar seu nome para o pleito, indica alguém de sua confiança.

Pela intermediação

A reunião de entidades militares com o presidente da Assembleia, Luciano Bispo, e os deputados Capitão Samuel e Rodrigo Valadares foi considerada “muito boa”.

*** Luciano será o interlocutor entre essas entidades e o Governo do Estado, inclusive com apoio do governador Belivaldo Chagas.

*** Em janeiro os militares vão entregar a Luciano documento em que dizem o que desejam. Será levado ao Governo, que pode aprovar algumas coisas e outras não.

Riachão dos Dantas

Servidores municipais de Riachão dos Dantas chateados com a prefeita Simone Andrade. Ela comprou, sem licitação, R$ 15 mil de fogos e não pagou o mês de setembro.

*** Além disso, contratou duas assessorias jurídicas por R$ 34 mil, mesmo com o município tendo Procuradoria e advogados.

Zezinho certo no DEM

O deputado estadual Zezinho Guimarães (ainda MDB) já está se considerando filiado ao Democratas e admite que o partido precisa se fortalecer em Sergipe, tendo à frente a senadora Maria do Carmo.

*** Em Brasília, quando se reuniu com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Zezinho usou a expressão “nós do Dem…” A ministra também é do Democratas.

Questão de Glória

O deputado suplente Jairo de Glória (Republicanos) faz pré-campanha a prefeito de Nossa Senhora da Glória. Desmentiu que tenha conversado com pessoas aliadas à deputada Janier Mota.

*** Janier ainda não anunciou nada, embora seu assessor, Serginho Oliveira, esteja atuando para tê-la como candidata.

Não se recusa

Jairo diz que não se recusa a conversar sobre a candidatura em Glória, embora tenha a informação de que Janier pretende mesmo é disputar vaga na Câmara Federal.

*** Caso não seja candidato, Jairo assume vaga na Alese por ser primeiro suplente. Caso isso aconteça, Glória terá a “primeira prefeita que vence por WO”.

Hospital do câncer

O médico Henrique Prata fotografou, ontem, em Lagarto, quatro áreas que serão avaliadas por sua equipe técnica para construção do Hospital do Câncer.

*** O empresário Geraldo Magela ofereceu um terreno, o Governo do Estado e a Prefeitura de Lagarto também estão dispostos a ceder uma área.

*** Quando Prata retornar a Lagarto será para lançar a pedra fundamental, com a presença de toda bancada federal. Não quer politizar a construção do hospital.

Um bom bate papo

Reassume cargo – Flávio Conceição chegou ontem à noite de São Paulo e hoje cedo reassume o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado.

A todo vapor – Conversas de Edvaldo Nogueira com partidos políticos andam a todo o vapor. Vai contar com o apoio do PSC à reeleição para se manter prefeito de Aracaju.

Bom para Sergipe – Um liderança política do interior disse ontem que “se André tivesse se elegido para o Senado, teria sido bom para Sergipe”.

CPI da Toga – A mesma liderança disse ainda que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) “só pensa na CPI da Toga”.

Jailton Santana – Pai que desviou dinheiro para tratamento do filho arrecadado em campanha é condenado em Minas Gerais.

Mais difícil – Candidatos a vereador preocupado com o modelo do novo pleito. Com o fim das composições para mandatos proporcionais tudo fica mais difícil.

Não será fácil – Dentro dos cálculos de partidos que terão candidatos à Câmara de Aracaju, haverá uma mudança de até 40% nas próximas eleições.

Sobre readaptação – Governador Belivaldo Chagas pode mandar a readaptação da Previdência Estadual à reforma feita pelo Governo Federal, até dia 18 próximo.

Conclui venda – Petrobras conclui venda de mais 34 campos terrestres por US$ 266 milhões no Rio Grande do Norte