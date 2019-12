EM NOTA, PREFEITURA DE ITABAIANA DIZ QUE NÃO HOUVE BLOQUEIO DE REPASSE

10/12/19 - 13:45:33

A Prefeitura de Itabaiana vem através desta informar que não houve bloqueio de repasse do FPM – Fundo de Participação dos Municípios – em relação à cidade. Na verdade, o que ocorreu foi que um pagamento previamente parcelado, em relação ao Pasep, foi efetuado na segunda-feira, 9, mesma data em que o Tesouro Nacional divulga a liberação do FPM nacionalmente. Como o pagamento efetuado pela Prefeitura de Itabaiana ainda não havia sido creditado, a lista de municípios com bloqueio constou a cidade, mas isso já está regularizado e o FPM de Itabaiana já está devidamente efetivado na conta da administração municipal.

Outrossim, a atual gestão vem também a público garantir que os problemas e as inadimplências da administração pública itabaianense fazem parte de um passado que ninguém deseja ter de volta, uma vez que a irresponsabilidade fiscal vivida em outros tempos prejudicava servidores, fornecedores e a economia local. Por isso que a atual gestão prima pela responsabilidade nas contas públicas e faz disso uma marca inconteste, vivida plenamente nos ultimos 83 meses, desde janeiro de 2013.

Prefeitura de Itabaiana