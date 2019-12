Esqueceram o óleo derramado

10/12/19 - 08:16:59

Perceberam como já não se fala mais no óleo derramado criminosamente no Atlântico? Embora longe de ser resolvido, o grave problema ambiental já foi empurrado pra debaixo do tapete, substituído por outros mais palpitantes, como o elevado aumento do preço da carne bovina. Impotente em descobrir quem lançou grande quantidade de petróleo no mar, o governo federal foi saindo de fininho sem, ao menos, apresentar relatórios sobre as apurações feitas. Os gestores estaduais e municipais seguiram a mesma toada, apostando que o óleo sumiria das praias antes de causar mais estragos ao turismo na alta estação que se avizinha. Enquanto isso, o óleo, derramado em setembro passado, continua causando transtornos, sujando as praias, poluindo os mangues e corais e marcando os pés dos banhistas com suas manchinhas espalhadas pelas areias das praias. Só Jesus na causa!

Respeito ou medo?

Como dizem os coleguinhas colunistas sociais, autoridades de A a Z bateram ponto, ontem, no Tribunal de Contas de Sergipe. Foram aplaudir a posse festiva da nova diretoria do TCE. Intriga por demais tanto prestígio de um simples órgão auxiliar da Assembleia, concebido para emitir simples sugestões técnicas, palpites no linguajar comum. Será que aquele tribunal, que não é de justiça, é reverenciado por respeito ao que faz ou é bajulado por quem teme os pareceres ali engendrados? Cala-te, boca!

Promessa ao vento

A empresa Alliance GNLog prometeu conversar com a fabricante chinesa de caminhões movidos a gás natural sobre a hipótese de instalar uma montadora destes veículos em Sergipe. Tomara que não se repita agora o que ocorreu com a Amsia Motors. Lembram-se dela? Em 2013, este grupo árabe prometeu investir R$ 1 bilhão numa fábrica de carros híbridos e elétricos na Barra dos Coqueiros. Após muita conversa fiada, o xeique representante a Amsia Motors sumiu num tapete voador. E prometida montadora, babau!

Vice por tradição

Apesar de o PT garantir que dessa vez será pra valer a candidatura própria a prefeito de Aracaju, muita gente não acredita. Há quem diga que os petistas querem mesmo e garantir a vaga de vice na chapa do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Em sendo isso verdade não surpreende, pois o PT já disputou a vice nas eleições de 2008 (Sílvio Santos), 2012 (Conceição Vieira) e 2016 (Eliane Aquino). E qual o problema se Márcio Macedo tentar ser vice na chapa do comunista em 2020? Em época de frise, não deixa de ser um bom emprego. Crendeuspai!

Ajuda parlamentar

A Frente Unificada dos Policiais Civis e Militares pediu à Assembleia ajuda para reabrir o diálogo com o governo de Sergipe visando discutir a pauta de reivindicações da categoria. O presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB), solicitou às lideranças que apresentem as propostas a serem levadas ao Executivo. Foi graças à intermediação da Assembleia que, após a reabertura do diálogo com o governo, os professores encerraram uma greve de oito dias. Melhor assim!

Fusão em estudo

Políticos de Sergipe com intensa presença em Brasília anunciam que um assunto muito comentado por lá é a possível fusão do DEM com o PSL. A somação dos dois partidos garantirá mais tempo na TV e rádio, além de uma maior participação no Fundo Partidário. Juntas as duas siglas teriam algo em torno de 80 deputados federais. A fusão poderá aproximar o grupo da senadora Maria do Carmo (DEM) ao do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB), reorganizador do PSL em Sergipe. Esta informação é do blog Primeira Mão!

Deputado de lá

Embora tendo sido eleito por Sergipe, o deputado federal Valdevan Noventa (PSC) não arreda pé de São Paulo, cidade que lhe deu régua e compasso. Ontem mesmo, ele prestigiou o culto de fim de ano promovido pelo Sindmotoristas. Valdevan é o presidente deste importante sindicato paulista, estando afastado para cumprir o mandato parlamentar. Nas orações, Noventa agradeceu aos Céus por representar o povo na Câmara e os motoristas de ônibus no sindicato. Aff Maria!

Ampliando o leque

Os Valadares já têm pré-candidato a prefeito de Simão Dias, terra natal do clã. É Fábio Valadares (PSL), irmão do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). “Vamos fortalecer a oposição em Simão Dias e dar esperança aos nossos conterrâneos”, discursa Rodrigo. Resta saber o que os tios dele, Antônio e José Valadares – ambos do PSB – estão achando dessa “invasão” de território político. Homem, vôte!

Volta pra casa

E quem retorna ao “batente” nesta terça-feira é o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição. O dito cujo conseguiu se desaposentar após ser absolvido da acusação de meter a mão grade no dinheiro público. Feliz e saltitante, Conceição reassume a cadeira antes ocupada pelo conselheiro Clóvis Barbosa. Este se despoja da toga para ficar em indisponibilidade, mas com a gorda remuneração garantidíssima. Nesse intrincado jogo de cadeiras, só quem perde é o contribuinte. E assim caminha a humanidade!

Direito de todos

Um ato público comemora, hoje, os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Previsto para às 17h, na Praça General Valadão, centro de Aracaju, o evento constará de exibição de curtas-metragens sobre direitos humanos, além de vídeos com depoimentos prestados à Comissão Estadual da Verdade. As comemorações de tão importante data são organizadas pelo governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju. Participe!

