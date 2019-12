GUALBERTO REBATE CRITICAS DE RODRIGO VALADARES SOBRE OBRAS NA HERMES FONTES

10/12/19 - 13:26:52

O deputado Francisco Gualberto (PT) fez um pronunciamento na sessão desta terça-feira, 9, na Assembleia Legislativa de Sergipe, rebatendo críticas às obras iniciadas pela Prefeitura de Aracaju, na Avenida Hermes Fontes.

“Eu quero fazer justiça ao que está ocorrendo de fato com as obras naquela avenida, mostrando que fazer oposição sem levar a verdade sobre os fatos para a população, não contribui em nada. Ontem o deputado Rodrigo Valadares criticou o corte de árvores, mas a população precisa saber que são 240 árvores que serão retiradas no percurso inteiro da avenida, das quais cerca de 50 não cumprem mais o seu papel. As demais serão substituídas e ao redor, serão plantadas mais de 200. Com isso, sairão 240 e serão plantadas mais 500 árvores”, esclarece.

Gualberto acrescentou que os serviços para a melhoria da mobilidade urbana, são de grande importância. “A obra não trata apenas da pavimentação; vão ser trocadas todas as tubulações que estão completando 60 anos e todos sabem que, quando chove a Hermes Fontes é uma avenida muito afetada pelas inundações e esse remédio também vai ser buscado”, acredita.

“Criticar é querer ser muito individualista e imediatista para não perceber a importância de uma obra para muitos anos e muita gente, em função de um transtorno temporário e pontual que possa acontecer, a exemplo do que ocorreu aqui na Av. Rio Branco”, complementa enfatizando que administrar é algo muito difícil, do ponto de vista de se conviver com a realidade de quem administra seja no executivo ou no legislativo.

“O administrador sofre por não fazer e é criticado por fazer”, lamenta.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões