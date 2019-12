“Isso é uma política visivelmente eleitoreira”, diz vereadora Emília Corrêa

10/12/19 - 14:58:23

Em discurso inflamado feito nesta manhã de terça-feira, 10, da Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), a vereadora Emília Corrêa (Patriota), afirmou que a estratégia da gestão municipal em transformar a cidade em um “canteiro de obras” faltando menos de um ano para as eleições municipais pode ser classificada, no mínimo, como política eleitoreira.

“Com essas ações fica cada vez mais claro isso. Enquanto algumas avenidas que contam com grandes fluxos diariamente deveriam ser recapeadas, a exemplo da Barão de Maruim e Tancredo Neves, estão esquecidas, a Avenida Paulo VI, no Inácio Barbosa, o asfalto que estava bom estado foi recapeado novamente. Qual explicação para isso?”, questiona Emília.

Corredor de Trânsito

Outro assunto que vem gerando polêmica e foi pauta do pronunciamento da vereadora Emília Corrêa foi a respeito da retirada das árvores plantadas há 30 anos em toda a extensão da Avenida Hermes Fontes, que serão retiradas, para efetivar as mudanças no corredor de trânsito. “Por que ao invés de sair cortando as árvores não investe em mobilidade urbana e melhora o transporte coletivo? Assim, aqueles que podem deixar seus carros em casa, utilizaria outros meios de locomoção. Soluções existem, e são apresentadas por especialistas, mas é preferível fazer obras imediatistas do que pensar em preservar árvores antigas. Enquanto outras cidades arborizam, Aracaju está cortando com promessa de fazer novos plantios. Será que não existe um projeto mais inteligente que evite o corte dessas árvores? Isso é um crime”, declarou.

Por Andrea Lima

Foto Gilton Rosas