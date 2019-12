Luciano Pimentel denuncia abandono de campo localizado no Parque da Sementeira

10/12/19 - 13:10:23

O deputado estadual Luciano Pimentel usou a tribuna da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, 10, para denunciar a falta de zelo da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), com o campo de futebol localizado no Parque Augusto Franco (Sementeira), na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com o parlamentar, é inadmissível que uma área frequentada por famílias e esportistas de todas as gerações esteja entregue aos efeitos do tempo, sem qualquer tipo de manutenção.

“Ocupo o pequeno expediente para fazer um apelo à Prefeitura de Aracaju, porque, infelizmente, a Emsurb está deixando o campo de futebol do Parque Augusto Franco, um lugar tão bem visitado, praticamente abandonado. Eu nunca vi isso acontecer. É deprimente, é degradante”, relatou Luciano Pimentel.

Segundo o deputado, o campo era irrigado diariamente e agora o ambiente, utilizado para o lazer e a realização de atividades físicas, está totalmente desprezado. “Será que deixam a grama morrer para depois colocar uma nova? Não seria mais barato manter o gramado ao invés de permitir que ele chegasse a um quadro lastimável como esse?”.

Ao expor fotos que comprovam a situação precária do local, Luciano Pimentel lamentou a postura da administração municipal. “É preocupante o que o município está fazendo com os espaços verdes da nossa cidade. Não podemos fechar os olhos para essa questão”, afirmou, reivindicando que a Prefeitura revitalize o campo.

Assessoria Parlamentar

Foto: Edu Almeida