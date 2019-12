Mosaic Fertilizantes inaugura mais uma horta escolar em Rosário do Catete

Essa iniciativa faz parte do Programa AlimentAção, que atende trinta e duas escolas de Sergipe

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras de fosfatados e potássio combinados, anuncia a entrega de mais uma horta escolar comunitária em Rosário do Catete, Sergipe. A inauguração ocorreu ontem (09.12), na Escola Municipal Conêgo Serapião Machado, e faz parte do projeto AlimentAção, promovido pelo Instituto Mosaic.

O projeto visa a melhoria na alimentação dos alunos, funcionários, famílias e comunidade e, também, incentiva a educação ambiental. Quinze instituições nos municípios de Rosário do Catete e Capela foram selecionadas para a iniciativa de acordo com critérios de disponibilidade de área, recursos de manutenção e qualidade do solo. Além disso, cada escola desenvolveu uma ação para utilização da horta como ferramenta pedagógica multidisciplinar.

Durante o ano, juntamente com a equipe técnica da Secretaria de Educação, capacitações foram planejadas para que todas as escolas realizassem ações em sala de aula e em suas cozinhas com o tema alimentação saudável. Diversas atividades pedagógicas, ações de sensibilização e acompanhamento por meio da medição dos principais índices nutricionais dos alunos, bem como a capacitação de 430 profissionais foram realizadas para conscientizar comunidade escolar e garantir assim o uso das hortas escolares como uma ferramenta pedagógica.

De acordo com Paulo Eduardo Batista, diretor de Performance Social da Mosaic Fertilizantes, a iniciativa reforça o compromisso que a empresa tem com as comunidades onde atua, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social por meio de medidas educativas relacionadas à alimentação. “Nosso objetivo é criar uma cultura saudável e sustentável onde todos possam contribuir. A ideia não é só a implementação, mas também o acompanhamento para que haja uma mudança significativa de atitude de toda a comunidade local e, principalmente uma melhoria no estado nutricional dos alunos. ”, afirma.

Sobre a Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo.

