Novo corredor da Hermes Fontes: Além de crime ambiental, obra foi mal planejada, afirma Cabo Amintas.

10/12/19 - 12:39:33

Na noite desta segunda-feira, 09, o programa “Nas Ruas”, live liderada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) e divulgada através de suas redes sociais, aconteceu na Avenida Hermes Fontes. O parlamentar foi ouvir a opinião da população sobre a medida adotada pela prefeitura de Aracaju que vai derrubar mais de 250 árvores ao longo de toda a avenida.

Amintas iniciou a live comentando sobre a retirada de todas as árvores da avenida durante a primeira etapa da obra de infraestrutura, essa obra tem o valor estimado de R$ 20 milhões e vai durar cerca de seis meses.

“Estamos falando de uma avenida que tem uma movimentação intensa de carros, imaginem no horário de pico, será um caos. Somos a favor da obra, mas devemos questionar o por quê de não fazê-la também durante a noite. Aí vão alegar que não podem porque aumenta o valor da obra. Acontece que se a prefeitura diminuir os R$ 6 milhões que são destinados para Cargos de Comissão (CC), se pararem de ‘jogar no lixo’ o dinheiro de muitas obras que iniciam e nunca terminam sobraria para pagar os adicionais noturnos. Essa obra poderia ser adiantada durante a noite”, questiona o vereador.

Além dos transtornos na mobilidade dos aracajuanos durante a obra, a população reclama da falta de ciclovias na avenida. Amintas observou algumas placas colocadas nas árvores como forma de protesto da comunidade. “As pessoas estão reclamando da falta de ciclovias, nessa que é uma das principais avenidas da cidade. Cadê a ciclovia que o prefeito estava se vangloriando de dobrar seu número? Também colocaram placas informando que quanto menor o número de árvores, maior será a possibilidade de alagamento durante as chuvas. Enquanto em Brasília estão plantando 1000 árvores, aqui estão derrubando todas elas. Acredito que nenhum ambientalista foi consultado antes do planejamento dessa obra, ou seja, a prefeitura faz as obras sem o devido planejamento”, criticou.

Em seguida, o vereador continuou caminhando pela avenida e mostrando os aspectos iniciais da obra, aproveitou para comentar sobre o Projeto de Lei do horário de obras, apresentado na CMA pelo vereador Elber Batalha (PSB). “Na Câmara, apoiamos um projeto que autoriza as obras de infraestrutura durante o dia e noite, com pausas nos horários de maior movimentação, mas infelizmente não foi aprovado. A obra é boa quando é bem planejada”, revelou Amintas.

Para encerrar a live, Amintas criticou o serviço prestado pela prefeitura, também pediu que a população fique atenta e dê sua opinião sobre as obras. “As pessoas estão revoltadas porque isso é um crime ambiental, lamentável que o prefeito Edvaldo não tenha a preocupação de presevar essas árvores. Nós queremos obras, desde que não traga mais transtornos e caos para a cidade. Parece que o prefeito só quer causar tumulto um ano antes das eleições, para mostrar trabalho. Ele teve três anos para fazer as obras e só decidiu começar agora. Peço que todos se manifestem e sugiram o que é necessário para melhorar essas obras”, convocou o parlamentar.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas