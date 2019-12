População do Santa Maria parabeniza o vereador Bigode pelo início das obras no Paraíso do Sul

10/12/19 - 16:17:28

Na última sexta-feira (06), o vereador Bigode 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve fiscalizando o início das obras no Paraíso do Sul, região do bairro Santa Maria.

Desde o início da sua jornada como vereador da capital, o parlamentar vinha lutando com várias proposituras e vários pedidos direcionados para a prefeitura de Aracaju, com o objetivo de que, obras fossem desenvolvidas no Paraíso do Sul.

A luta foi grande, mas os frutos estão começando a serem colhidos de forma positiva, pois as obras já começaram na localidade e a população começa a perceber a importância do trabalho de um verdadeiro líder.

A prova disso é que moradores da região agraciados pelo início das obras, parabenizaram o trabalho e o esforço do vereador Bigode, como também o trabalho da prefeitura de Aracaju.

” Só temos que agradecer a Deus, ao povo querido do Santa Maria pelo apoio ao nosso trabalho e também agradecer a parceria com a prefeitura da capital sergipana”, disse Bigode.