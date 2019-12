PREFEITA HILDA E HENRIQUE PRATA ANUNCIAM HOSPITAL DO AMOR EM LAGARTO

10/12/19 - 06:47:55

Na tarde desta segunda-feira, 9, em coletiva à imprensa realizada na sede da Prefeitura Municipal de Lagarto, com a participação do diretor-presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata; a prefeita Hilda Ribeiro; e o deputado federal Gustinho Ribeiro, foi anunciado que a Prefeitura de Lagarto doará o terreno para a construção da unidade no município.

Henrique Prata explicou que o projeto para a construção do Hospital de Câncer em Aracaju encontrou sérias dificuldades financeiras. Diante disso, surgiu a oportunidade para que uma unidade o Hospital de Amor fosse erguida em Lagarto. “Com apoio do deputado federal Gustinho Ribeiro e de toda bancada federal de Sergipe, conseguimos trazer este projeto para Lagarto”, afirmou Henrique Prata.

“Lagarto será o centro de tratamento de câncer em todo o Nordeste. E este projeto vai nascer forte. O projeto que será desenvolvido em Lagarto está num patamar diferenciado. Será um investimento de cerca de R$ 150 milhões. Além disso, temos a expectativa de que circule na Economia de Lagarto cerca de R$ 10 milhões mensais após a unidade ser inaugurada”, garantiu Henrique Prata.

O diretor-presidente do Hospital de Amor lembrou que os recursos gastos na Saúde fazem com que as pessoas desacreditem no tratamento público. “Mas em Lagarto vamos implantar uma Medicina honesta. Vamos apresentar uma proposta diferente de tudo que foi visto no País. Um hospital que será referência na América Latina. Vamos tratar com amor e não podemos ser desonestos com Deus. O que você faz com amor, você colhe com amor”, garantiu Henrique Prata.

Ele disse que encontrou uma prefeita entusiasmada com o projeto. “Fiquei feliz porque vi que a prefeita Hilda está empolgada com a construção da unidade”, afirmou. A Prefeitura de Lagarto irá doar o terreno onde será construída a unidade. “Toda a parte técnica fica sob responsabilidade do Hospital de Amor, eles irão decidir qual será o terreno. Em seguida, a prefeitura irá realizar a doação para o hospital”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.

O Hospital de Amor de Lagarto será a maior unidade construída em todo o Nordeste, comparando-se a grandes hospitais como o de Barretos. “É uma alegria muito grande firmar esta parceria com o Hospital de Amor. E poder trazer esta unidade para Lagarto. Fazer com que nossa cidade seja referência em todo o Nordeste no tratamento contra o câncer é muito importante”, afirmou a prefeita Hilda.

O deputado federal Gustinho Ribeiro afirmou que nas próximas décadas este será o maior investimento feito em Lagarto. “Por toda questão social e econômica que este projeto envolve, garanto que será o maior investimento feito nos últimos anos. E irá elevar Lagarto a um patamar nunca visto, salvando vidas e movimentando a economia local”, disse.

Fonte e foto assessoria