REUNIÃO NA SSP DISCUTE SEGURANÇA PÚBLICA PARA O FEST VERÃO 2020

Neste ano, evento terá a novidade com o desfile de trio elétrico por quatro quilômetros da orla da Atalaia

Na manhã desta terça-feira, 10, gestores da Secretaria da Segurança Pública e organizadores do Fest Verão 2020 participaram de uma reunião para discutir as estratégias sobre o planejamento operacional da festa. Durante o encontro, foram discutidos detalhes sobre a aplicação dos principais serviços da SSP durante toda a agenda do Fest Verão, que vai acontecer nos dias 21 e 27 de dezembro e 5, 11, 18 e 25 de janeiro. Será definida uma grande estrutura que envolve serviços da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

Participaram do evento o coronel José Andrade, secretário-executivo da SSP, o coronel José Moura Neto, comandante do policiamento da capital, a delegada Nalile Bispo, coordenadora das delegacias da capital, o coronel Henrique, subcomandante do Corpo de Bombeiros, e representantes da organização da festa.

As polícias Civil e Militar determinaram estratégias para a elaboração de um planejamento de segurança que atenda as necessidades do evento. Nesta edição, a festa tem a novidade do trio elétrico no dia 25 de janeiro, que vai percorrer quatro quilômetros na orla de Aracaju.

Segundo o coronel Neto, a PM vai planejar os detalhes de acordo com a necessidade de cada evento. “Vamos ter os tradicionais blocos em cortejo pelas ruas, festa fechada em locais fechados e, a partir da especificidade desses locais, a gente planeja de acordo com a necessidade”, explicou o coronel Neto.

O oficial também garantiu que a população pode ficar tranquila, pois será definida uma grande estrutura para as festas. “O público pode contar com a atuação da PM, pois terão um policiamento muito bom, um trabalho que vai agregar a todos no local e que vai fazer também o periférico naquelas áreas mais próximas nos bairros”, explicou o coronel Neto.

Já a Polícia Civil irá definir uma estrutura para atender as demandas encaminhadas pela Polícia Militar. “A gente vai montar uma estrutura de acordo com a realidade, porque tem uma inovação em janeiro em relação ao trio que vai percorrer por quatro quilômetros em um trecho litorâneo. Então, a Polícia Civil vai montar para atender essa estrutura e fazer os procedimentos decorrentes dessa festa”, explicou Nalile Bispo, coordenadora operacional das Delegacias da capital.

Já o idealizador da festa, Fabiano Oliveira destacou que o planejamento de segurança e organização do Fest Verão é primordial para garantir a segurança de todos que irão ao evento, seja para se divertir ou trabalhar. “A SSP tem tradição e competência para realizar essas festas. Não tenho dúvida que tudo ocorrerá da melhor maneira possível”, explicou o empresário.