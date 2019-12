Senadora Maria do Carmo lamenta ranking da desigualdade social

10/12/19 - 08:25:17

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) lamentou os dados do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH),da Organização das Nações Unidas (ONU) , divulgado nesta segunda-feira (9).

“São números estarrecedores. É angustiante observarmos que o Brasil ostenta o absurdo segundo lugar no que diz respeito à má distribuição de renda”, afirmou a senadora, ao destacar a necessidade de uma ampla reforma tributária na expectativa de minimizar essa discrepância.

Maria lamentou que a concentração de renda continua sendo uma das mais altas do país. Apenas um por cento da população mais rica concentra mais de 28% da renda total do país, segundo o ranking do desenvolvimento humano. O Brasil perde apenas para o Catar, onde um por cento da população concentra 29% da renda.

Para além dos números, destacou a senadora, há uma realidade cruel e que penaliza de morte milhares de pessoas em todo o pais, sobretudo, das regiões Norte e Nordeste. “Precisamos unir forças e lutarmos para que essa realidade cruel seja mudada”, disse Maria.

