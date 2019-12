SERVIDORES DO FISCO BUSCAM APOIO DOS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

10/12/19 - 13:01:22

Servidores do Fisco pediram apoio aos deputados estaduais na manhã desta terça-feira, 10, para que não aprovem o projeto do Executivo que trata da Reforma da Previdência, caso o texto apresente perdas para a categoria.

O presidente do Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe (Sindifisco), Paulo Pedrosa explicou que foi aprovada a reforma da previdência em nível nacional, quanto ao regime geral e da previdência dos servidores públicos federais e os estados têm autonomia para implementar as suas reformas.

“Os estados têm autonomia sobre o seu regime da previdência e a nossa preocupação é que primeiro, os pontos prejudiciais que foram aprovados em Brasília não se reproduzam aqui com a retirada de direitos dos servidores, a exemplo do aumento da idade mínima, do tempo de contribuição e do percentual“, alerta.

“A corrosão dos salários é muito grande e as perdas frente à inflação ultrapassam 50% e agora aumentar mais a contribuição dos servidores, pois já pagamos 13% dos nossos salários para a previdência, imagine passar isso para 15%, 16%, 18%? O nosso objetivo é conversar com os deputados e evitar que a reforma da previdência anunciada pelo governador Belivaldo Chagas em projeto enviado a esta casa, não tire mais direitos e não traga mais sacrifícios para os servidores estaduais”, entende.

“Eu ainda não posso comentar sobre o texto do projeto porque ainda não tenho conhecimento do teor, o que posso dizer é que na minha visão não será reforma da previdência em Sergipe, mas que o governo fará uma reforma para resolver o problema da previdência de Sergipe, é diferente de fazer uma reforma. Essa é a minha visão, mas ainda não tenho o conteúdo e não sei de fato quais são as teses”, reitera.

Semana do Fisco

O deputado Iran Barbosa (PT), informou aos servidores do Fisco nas galerias da Alese que está está elaborando um projeto de lei no sentido de instituir em Sergipe, a Semana do Fisco Estadual. “Isso para que nós possamos destacar a importância da atividade arrecadadora, a importância da máquina arrecadadora e dos funcionários e servidores dessa máquina, pois a sociedade muitas vezes não tem o conhecimento necessário sobre a arrecadação dos tributos”, ressalta lamentando a existência de injustiça tributária e do abandono dos postos de arrecadação.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões