SOU PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE CAPELA, AFIRMA MANOEL MESSIAS SUKITA

10/12/19 - 07:27:01

O ex-prefeito do município de Capela, Manoel Messias Sukita, que passou mais de um ano sem conceder entrevistas, agora, após deixar a prisão, tem procurado estar na mídia para compensar o tempo que esteve no anonimato.

Nesta segunda-feira (09), Sukita concedeu entrevista ao programa Web TV A Voz do Sertão, e fez algumas revelações, inclusive já lançou a sua pré-candidatura como prefeito de Capela.

Sobre essa decisão, Sukita disse que “estive na semana passada em Brasília e junto com minha assessoria jurídica, e vamos anular os processos. Somos candidato para honra e glória de Deus. Eu sou pré-candidato para Capela voltar a ser princesa. Não adianta me prender, como fizeram em duas vezes às vésperas das eleições”, anunciou.

Durante a entrevista, Manoel Sukita manteve o discurso, afirmando que foi preso após uma armação e que segundo ele, “por armação de Ezequiel Leite para me tirar do pleito”, disse e lamentou que, mesmo com votação expressiva, não pode assumir uma cadeira na Alese.

O ex-prefeito se despiu da humildade e disse que o município estaria parado, sem progresso que a população quer o seu retorno “para Capela voltar a ser princesa”.

Ao comentar sobre o ex-deputado federal André Moura, Sukita disse que “tirava o chapéu” para ele, mas que “o defeito dele é de caráter. É um homem trabalhador, mas a população o mandou embora a bem do serviço público. Não quero negócio com ele nem para ir para o céu”, ironizou o ex-prefeito Manoel Messias Sukita.