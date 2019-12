TJ de Sergipe alerta sobre golpe a credores de Precatórios

10/12/19 - 11:20:27

Após denúncias sobre golpes envolvendo pagamentos de precatórios, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) comunicou que não envia e-mail ou faz ligações solicitando a cobrança de taxas.

Para prevenir a ação de golpistas e consequentes prejuízos a credores de precatórios, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por meio do Departamento de Precatórios (Deprec), alerta a quem foi/for procurado com alguma promessa de liberação de recursos ou solicitação de pagamento prévio de taxas, que rejeite imediatamente qualquer proposta. Informa ainda que o TJSE não faz ligação ou envia e-mail com sugestão de negociação de acordos em precatório.

A fim de evitar possíveis fraudes, comunica também que o pagamento dos precatórios somente é realizado conforme lista cronológica de inscrição, antecipações constitucionais por idade ou doença grave e acordos diretos precedidos da publicação de editais públicos.

Para dirimir quaisquer dúvidas, os credores devem se dirigir diretamente ao Departamento de Precatórios do TJSE, localizado no 7º andar do Palácio da Justiça – Tobias Barreto de Menezes, na praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju.