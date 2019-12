Dois jovens são executados a tiros em via pública no Agamenon Magalhães, em Aracaju

11/12/19 - 07:34:17

Um duplo homicídio ocorrido na noite desta terça-feira (10), assustou os moradores do Conjunto Agamenon Magalhães, nas proximidades do Estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju.

As informações passadas por populares são de que os dois jovens identificados como Railson Claudio dos Santos Rodrigues, 25 anos, e Wesley Maycon Oliveira dos Santos, 24 anos, estavam conversando em uma esquina, quando dois homens chegaram em um veículo modelo Corola de cor prata e efetuaram os disparos de arma de fogo.

Os jovens tentaram fugir, mas foram alvejados e morreram próximo ao local,

As informações passadas pela polícia são de que, minutos depois do caso, um jovem baleado foi levado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva. A suspeita é que ele também tenha sido uma das vítimas no Conjunto Agamenon Magalhães.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia na elucidação do caso, pode ligar para o Disque-Denúncia -181.

Foto redes sociais