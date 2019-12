ABRAJET Sergipe celebra duas indicações ao prêmio Destino Aracaju 2019

11/12/19 - 13:19:31

“Trata-se de um ato voltado ao reconhecimento de profissionais que dedicam o seu melhor ao turismo de Sergipe. Estou muito feliz com a indicação pelo segundo ano”. A citação é da vice-presidente da ABRAJET Sergipe, Shis Vitória, durante a solenidade de premiação ‘Destino Aracaju 2019’. A festa aconteceu nesta terça-feira, 10, na NEXT Business Club, localizada no bairro Farolândia (Zona Sul de Aracaju).

Os destaques do segmento no estado foram homenageados em diversas categorias: Guia de turismo, hotelaria, agência de turismo, receptivo, jornalismo especializado em turismo, instituição de ensino, personalidades, gestores públicos, entidade representativa, entre outros. O evento teve a coordenação executiva de Kim Moura (Flor de Lótus Turismo e Eventos) e Produção de Jorge Lins.

Outra homenageada foi a diretora de turismo de Laranjeiras, Cassandra Teodoro, que em seu discurso parabenizou a inciativa. “Receber este prêmio é saber que estou sendo ouvida e que, finalmente, os municípios estão tendo a atenção merecida. Aracaju não concentra o ‘Destino Sergipe’, quem faz o Estado atraente para o visitante é a diversidade de lugares e como trabalhamos nossas atrações! As cidades históricas, as serras, como a da Miaba, Itabaiana e a dos Macacos em Tobias Barreto, por exemplo. O amor por Sergipe deve ser sempre a nossa bandeira”, diz a gestora, que é especialista em turismo e membro da ABRAJET/SE.

Fonte: Assessoria de Comunicação / ABRAJET Sergipe