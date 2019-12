Albano Franco recebe em São Paulo o Prêmio Líderes do Brasil 2019

11/12/19 - 06:47:53

Em cerimônia bastante concorrida realizada na noite desta segunda-feira, 09, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, com a presença do governador João Dória e líderes empresariais de todo o País, aconteceu à entrega do Prêmio Líderes do Brasil 2019, considerada a maior premiação empresarial nacional. Entre os contemplados com a honraria, o empresário Albano Franco, ex-governador de Sergipe, que representou a S1 Empreendimentos Imobiliários, empresa do seu grupo econômico.

A solenidade reuniu a nata do empresariado brasileiro e foi presidida pelo empresário Luiz Carlos Furlan, chairman do Lide – Grupo de Líderes Empresariais, organização que reúne executivos dos mais diversos setores, com representação internacional e nos estados brasileiros. O Prêmio Líderes do Brasil aconteceu em sua nona edição e tem como objetivo reconhecer através as lideranças de variados setores, responsáveis por impulsionar a economia brasileira, mesmo diante do cenário de retração econômica.

Os homenageados com o Prêmio Líderes do Brasil são inicialmente selecionados regionalmente e, depois, submetidos à eleição na assembléia nacional do Comitê Gestor do Lide. O empresário Albano Franco que anteriormente também já foi homenageado como ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria – CNI, desta vez recebeu o Prêmio concedido a sua empresa, S1 Empreendimentos Imobiliários, eleita na categoria Líder do Estado de Sergipe.

De Sergipe prestigiaram a solenidade o ex-vice-governador José Carlos Machado, o deputado estadual Zezinho Guimarães, o ex-deputado estadual Venâncio Fonseca, o presidente regional do Lide, professor Vitor Rollemberg, os empresários Luciano Barreto, Osvaldo Franco, Wagner Junior e Adierson Monteiro, o médico Antônio Souza e o advogado Carlos Pina Junior.

Texto e fotos: Assessoria.