Alessandro Vieira ajuíza ação contra retorno de Flávio ao TCE

11/12/19 - 07:52:42

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) ajuizou nesta terça-feira (10) uma ação pedindo a anulação do retorno do conselheiro Flávio Conceição ao Tribunal de Contas do Estado. Na ação, o senador pede também que a Justiça proíba qualquer pagamento de indenização ao conselheiro.

Alessandro Vieira explica que a volta de Flávio Conceição está cheia de nulidades e que foi indevido o afastamento do conselheiro Clóvis Barbosa de Melo. Segundo informações passadas pela assessoria do senador, “o objetivo é resguardar o erário que corre o risco de pagar uma indenização milionária antes que o processo acabe e que pode ser difícil de ser reavida se o conselheiro perder a ação”.