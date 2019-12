Angelina Jolie está impedindo Brad Pitt de passar Natal com filha. Ator havia combinado de passar o fim de ano com Shiloh, 13 anos

11/12/19 - 23:38:25

Angelina Jolie e Brad Pitt ainda não conseguiram chegar a um meio-termo sobre com quem a filha Shiloh, 13 anos, passará as festas de fim de ano. Segundo o site RadarOnline, o ator insiste que é a sua vez de passar o período com a filha.

“Brad está furioso com Angelina por bloquear suas tentativas de ver Shiloh”, revelou uma fonte anônima à publicação. “Eles concordaram, há algum tempo, que ele pelo menos passaria um tempo com Shiloh durante as festas. Brad diz que até Angie concordou que era sua vez agora”.

O informante destaca que, no entanto, Angelina quer reunir todos os seis filhos no período. “Mas, mais uma vez, ela puxou o tapete dele, dizendo que seria inquietante para o resto da família”.

Segundo a fonte, o ator e a filha mantém uma relação especial. “Brad e Shiloh falam todos os dias pelo FaceTime e estão contando os dias até o Natal, então isso pegou eles de surpresa”, explicou.

“Angie falou para Shiloh que não é apropriado estar separada das outras crianças. Ela assegurou para Shi que ela passará algum tempo com seu pai, mas Shiloh está de coração partido que não será o tempo estendida que ela havia sido prometida”.

Jolie e Pitt são pais de Maddox (18 anos), Pax (15 anos), Zahara (14 anos), Shiloh (13 anos) e os gêmeos Knox e Vivienne (11 anos). As duas celebridades estão separadas desde outubro de 2016 e não resolveram ainda os termos da custódia das crianças.

Fonte/Foto: globo.com