ANOREG Sergipe mobiliza cartórios pela campanha Natal Solidário

11/12/19 - 05:03:58

Sob o slogan “Para muitas pessoas, a solidariedade é a única forma de ter acesso ao básico”, a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Sergipe (ANOREG/SE) organizou a campanha Natal Solidário, com o objetivo de arrecadar doações para as camadas mais vulneráveis da nossa população. A intenção da instituição é aproveitar o clima de fraternidade despertado pela época natalina e utilizar a imensa capilaridade dos cartórios, presentes em todo o estado, para impulsionar a iniciativa.

Cada cartório é um ponto de arrecadação de itens para os mais necessitados: produtos de higiene para idosos, alimentos não perecíveis e brinquedos. Tudo o que for arrecadado será direcionado às instituições Same – Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição ( Aracaju/SE); Almir do Picolé (Nossa Senhora do Socorro); Lar Abrigo Leon Gregório (N.Sra. da Gloria); ACDC – Associação Cultural Dom Bosco (Aracaju/SE).

Banners e cartazes da campanha fazem a divulgação nas serventias, enquanto que caixas de coleta ficam disponíveis para arrecadar a doação dos inúmeros frequentadores dos 26 cartórios participantes. “A responsabilidade social, a humanidade e a filantropia são chamamentos para todos os que podem colaborar, principalmente em um país onde existe tanta carência”, diz o presidente da ANOREG/SE, Henrique Maciel, ao justificar a campanha. “Este é o primeiro ano da nossa campanha integrada de Natal e nossa meta é, para as próximas, mobilizar todos os cartórios de Sergipe”, conclui.

Cartórios participantes:

Cartório do 2º. Ofício da Barra dos Coqueiros

Cartório do 2º. Ofício de Japaratuba

Cartório do Oficio Úúnico de Japoatã

Cartório do 3º.. Ofício de Aracaju

Cartório do 6º. Ofício de Aracaju

Cartório do 2º. Ofício de Laranjeiras

Cartório do 2º. Ofício de Lagarto

Cartório do 2º. Ofício de Glória

Ofício Único de Santana do São Francisco

Ofício Único de Areia Branca

Cartório do 2º. Oficio de Maruim

Cartório do 2º. Ofício de Pacatuba

Cartório do 2º. Ofício de Propriá

Cartório do 1º. Ofício de Propriá

Cartório do 2º. Ofício de Aracaju

Cartório do 6º. Ofício de Aracaju

Cartório do 1º. Ofício do Cedro

Cartório do 1º. Ofício de Lagarto

Cartório do 1º. Ofício de Capela

Cartório do 1º. Ofício de Muribeca

Cartório do 3º. Ofício de Socorro

Cartório do 3º. Ofício de Itabaiana

Ofício Único de Monte Alegre

Cartório do 10º. Ofício de Aracaju

Ofício Único de General Maynard

Cartório do 2º. Ofício de Nossa Senhora das Dores

Fonte e foto assessoria