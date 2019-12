APROVADO EM 3ª VOTAÇÃO PLC QUE ISENTA DO IPTU PESSOAS COM DOENÇAS GRAVES

11/12/19 - 05:23:25

Na manhã desta terça-feira, 10, o vereador Cabo Amintas (PTB) teve o Projeto de Lei Complementar n° 3/2019 aprovado em terceira votação na Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

O PLC que objetiva a isenção do pagamento de IPTU de pessoas com doenças crônicas, dentre as quais estão: câncer, Aids, tuberculose, hanseníase, parkinson, alzheimer e esclerose múltipla foi aprovado com apenas um voto contrário, do vereador Vinícius Porto (DEM) que declarou o projeto inconstitucional.

Após a terceira aprovação, será apreciada a Redação Final do PLC de isenção do IPTU, quando aprovado será enviado para a sanção do Prefeito Edvaldo Nogueira.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas