Câmara de Propriá entrega certificados de cursos promovidos pela Escola do Legislativo

11/12/19 - 05:11:44

A Câmara Municipal de Propriá promove nesta quarta-feira, 11, a entrega dos certificados de conclusão dos cursos ofertados pela Escola do Legislativo. A solenidade terá início às 19h, no plenário da Casa.

De acordo com o presidente da Câmara, Aelson dos Santos, o Poder Legislativo tem oferecido capacitações com frequência. “Temos essa preocupação com o futuro dos propriaenses. Dessa vez, foram mais de oito cursos que contribuirão para melhoria da qualidade de vida da nossa população, oferecendo a qualificação necessária para eles possam conquistar um espaço no mercado de trabalho”, destacou.

Durante a cerimônia receberão a certificado os alunos dos cursos de atendente de farmácia, educação financeira, empreendedorismo, espanhol, gestão de informação, manutenção em computadores, oratória e técnicas de RH.

Palestra

Dando continuidade a essa atuação, a Casa Legislativa realiza na sexta-feira, 13, a palestra “A jornada para o sucesso”, que será ministrada por Franciele Silva Cruz. Além da exposição, o evento contará com participação dos empreendedores Maria Gorete de Macedo e Eric Domingos, que irão abordar suas experiências na área.

A explanação acontecerá no auditório da Unit – Campus Propriá, a partir das 19h. Os interessados em comparecer ao encontro poderão efetuar inscrição na Câmara de Vereadores, no horário das 8h às 13h.

Para obter maiores informações sobre a palestra, basta ligar para o número: 9 9975-4439.

Fonte e foto assessoria