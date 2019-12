CAMINHÃO E MOTO PEGAM FOGO APÓS COLIDIREM EM CRUZAMENTO EM ARACAJU

11/12/19 - 08:39:10

Um acidente ocorrido por volta das 04:30h desta segunda-feira (11), envolvendo um caminhão carregado de cereais e uma motocicleta, terminou com os dois veículos completamente destruidos.

As informações são de que a colisão ocorreu no cruzamento das avenidas Maranhão com Alcides Fontes, em Aracaju, e o caminhão e a moto pegaram fogo.

As informações passadas pela SMTT são de que durante o acidente, a motocicleta foi para baixo do caminhão, começou a incendiar e o fogo acabou atingindo o o caminhão. Ambos foram totalmente destruídos.

O motociclista teve ferimentos leves e o caminhoneiro não se feriu.

Foto: SMTT/Divulgação