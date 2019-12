CARRETA SE SOLTA DE VEÍCULO, ATINGE TÁXI LOTAÇÃO E DEIXA QUATRO FERIDOS

11/12/19 - 15:39:40

Um grave acidente ocorrido no inicio da tarde desta quarta-feira (11), deixou quatro pessoas feridas no Conjunto Marcos Freire 3, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que o veículo Corsa que fazia o transporte lotação, foi atingido por uma carreta que estava engatado em outro carro que seguia a sua frente, e acabou se soltando.

O carro lotação acabou sendo atingido pela carretinha e com o impacto deixou quatro feridos

As vitimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo que um deles, um homem de 40 anos, teve um trauma torácico fechado. Ele foi estabilizado e levado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) para realizar uma sutura.

As demais vítimas tiveram ferimentos leves, foram atendidas e liberadas.

Foto grupo de whatsapp PM2 INFORM