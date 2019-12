Casal é preso após assalto a estabelecimento comercial em Aracaju

11/12/19 - 09:24:29

Bruno de Jesus Nunes, 25 anos, que cometeu um assalto a mão armada a um estabelecimento comercial na segunda, dia 9 de dezembro, e Raiane Oliveira da Anunciação, 21 anos, foram presos, nesta terça-feira, 10, por militares do Batalhão de Radiopatrulha, após anunciarem em um site de vendas os produtos roubados e tentarem negociá-los com a própria vítima que se fingiu de comprador.

Os militares do BPRp foram contatados pela vítima de um assalto que ocorreu no dia 9 de Dezembro, segunda-feira, e foram informados que o autor do roubo anunciou em um site de vendas o material roubado e que tinha marcado um encontro com o suspeito na Rua Capela, no Centro de Aracaju.

Com as informações, equipes do Batalhão de Radiopatrulha deslocaram-se até o local e no horário do encontro surpreenderam o suspeito do assalto, identificado como Bruno de Jesus Nunes, 25 anos, e Raiane Oliveira da Anunciação, 21 anos, que juntos comercializariam os produtos roubados no local.

Os suspeitos receberam voz de prisão e informaram aos policiais que o carro, um Fiat Punto de placa OER-3738, utilizado para cometer o assalto estaria com um indivíduo, identificado pelo nome de Júlio César de alameda Costa, que também teria participado da ação criminosa no dia 9, na Rua Carlos Bulamarque em um lava jato.

Uma equipe deslocou-se até o local, mas o suspeito, ao notar a presença policial, abandonou o carro e empreendeu fuga.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde, após a adoção das medidas legais, a vítima pôde reaver seus bens.

Colaboração e foto soldado Oliveira Filho