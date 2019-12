Cauã Reymond faz balanço de 2019: ‘Me dei o direito de me reconectar comigo’. Ator conta como foi o melhor Natal com sua filha, Sofia, explica por que resolveu dar uma pausa no trabalho na TV

Cauã Reymond trabalhou bastante em 2018 e decidiu, no segundo semestre deste ano, dar uma desacelerada e colocar o corpo e mente em dia. Até março, o ator cumpriu as gravações da segunda temporada de Ilha de Ferro, do Globoplay, depois resolveu descansar e se recuperar de um baque familiar – a perda da mãe em janeiro. Optou também por se dedicar mais ao período escolar da filha, Sophia, de 7 anos.

“Foi um ano muito marcante com lançamento de Ilha de Ferro, mas foi também um tempo que tirei para mim, porque tive a perda da minha mãe e era o ano de alfabetização da Sofia. Recebi alguns convites para o segundo semestre e, pela primeira vez em muitos anos, me dei o direito de agradecer todos”, explica.