CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE CRISTINÁPOIS RECEBE INSCRIÇÃO ATÉ 20/12

11/12/19 - 16:53:16

Certame realizado pela Fundatec oferece 121 oportunidades com salários de até R$ 8 mil

Estão abertas, até o dia 20 de dezembro, as inscrições do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE. O certame realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec oferece 121 vagas e formação de cadastros de reserva. As oportunidades são para diversos cargos, nos níveis de escolaridade Superior, Médio e Fundamental Completos e Fundamental Incompleto, com salários de R$ 980 a R$ 8.000,00 e carga horária de 16h semanais a 160h mensais (veja quadro abaixo).

As inscrições devem ser realizadas pelo site concursos.fundatec.org.br. A taxa varia de R$50 a R$100, conforme nível de escolaridade do cargo escolhido. A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua. Prof. Cristiano Fischer, 2012), em Porto Alegre, computadores para acesso à internet durante o período de inscrições. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2020.

Da sssessoria