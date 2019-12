EM NOTA, SECRETARIA DE SAÚDE DIZ QUE TOMÓGRAFO DO HUSE ESTÁ FUNCIONANDO

11/12/19 - 04:58:20

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou nesta terça-feira (10) que um dos aparelhos de tomografia do Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) voltou a funcionar.

Foi feita a substituição de uma peça, porém, para não sobrecarregar o equipamento e para garantir 100% da assistência aos pacientes, alguns exames continuarão sendo feitos pelas empresas contratadas como a Clinrad e o Hospital Cirurgia.

Em relação ao segundo tomógrafo, que fica localizado no Centro de Oncologia do Huse, a Secretaria de Estado da Saúde informa que já está em tratativas com a Empresa Siemes, fabricante do aparelho, e em breve terá mais informações sobre prazos para funcionamento. Apesar da paralisação temporária do serviço no Huse, não houve desassistência aos pacientes, pois os exames estavam sendo realizados no Hospital Cirurgia.