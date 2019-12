FÁBIO HENRIQUE E HELENO SILVA COBRAM REPASSES PARA MANTER CAMINHÕES PIPAS

O deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) esteve na Defesa Civil Nacional, no começo da tarde dessa terça (10), para buscar alternativas para a seca que já atinge o Nordeste e castiga diversos municípios sergipanos. Ele foi recebido pelo coordenador da Defesa Civil Nacional, coronel Alexandre Lemos, de quem obteve notícias preocupantes para o ano de 2020.

O deputado tem recebido diversos pedidos de ajuda de prefeitos da região, de vereadores, de lideranças e das comunidades dos municípios do sertão sergipano. “O coordenador, coronel Alexandre Lemos, me deixou bastante preocupado. Em 2019, a Defesa Civil Nacional teve o orçamento de R$ 680 milhões para caminhão-pipa. Já para 2020, o orçamento será somente de R$ 260 milhões, que só dará para contratação de caminhões de janeiro a abril do próximo ano”, destacou Fábio Henrique.

De acordo com a Defesa Civil Nacional, no mês de novembro já existem mais de 37 mil pessoas sendo atendidas pelo caminhão-pipa em Sergipe. “O coordenador me explicou que os municípios que já estiverem tendo problemas com a seca já devem fazer o decreto de emergência, e o prefeito deverá fazer um cadastro na Defesa Civil Nacional”, disse Fábio Henrique.

O deputado sergipano esteve acompanhado do ex-deputado Heleno Silva e também cobrou o repasse para o Governo do Estado para a recosntrução da ponte de acesso a Santa Rosa de Lima. “O coronel Alexandre nos garantiu que esse repasse acontecerá até o final de ano”, desstacou.

Fonte e foto assessoria