Foragido por estupro é preso após tirar fotos inapropriadas de mulheres em posto médico

11/12/19 - 14:28:57

Um homem foragido da justiça, foi preso no inicio da manhã desta quarta-feira (11), quando tentava tirar fotos de mulheres, sem o consentimento delas.

O fato aconteceu na Unidade de Saúde Carlos Fernando de Melo, localizada no Bairro Lamarão, em Aracaju e as informações passadas pela Guarda Municipal de Aracaju (GMA), responsável pela prisão, são de que as mulheres perceberam o comportamento estranho do homem, que também aguardava por atendimento no local, e avisaram à gerência da unidade de saúde.

Ainda de acordo com a Guarda Municipal, ele foi detido e no aparelho de celular dele foram encontradas fotos dos bustos, pernas e quadris das mulheres que estavam na sala de espera.

O homem, que tem 50 anos, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aracaju, e lá, foi verificado que ele tinha um mandado de prisão em aberto por estupro.