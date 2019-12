G4 diminui para G3 com o isolamento de Rodrigo Valadares

11/12/19 - 12:58:46

O G4, grupo composto pelos quatro deputados da oposição, Georgeo Passos, Kitty Lima, Samuel Carvalho , todos do Cidadania e Rodrigo Valadares (PTB), chegou ao fim e a partir de 2020, o grupo será reduzido a três membros, já que Rodrigo não fará mais patte.

A informação foi passada pelo deputado Georgeo Passos, durante entrevista concedida à TV Alese. “Vamos continua fiscalizando as ações do governo, denunciando o que estiver errado, mas apenas nós três”, disse Georgeo aos jornalistas Marco Aurélio e Rosângela Dória.

Sobre o afastamento ou isolamento de Rodrigo Valadares, Georgeo disse que “lógico que não ficamos satisfeitos com as afirmações do deputado”, disse o deputado, se referindo à fala de Rodrigo, quando disse que Alessandro não é líder e que tem medo de sombra.

As declarações terminaram com o seu isolamento no grupo que fazia parte e que é liderado pelo senador Alessandro Vieira.