Empresário foi sequestrado, assassinado e corpo encontrado em Rodovia em Maruim

11/12/19 - 10:33:26

Uma mãe identificada como Patrícia Félix, gravou um áudio que circula desde o inicio da manhã desta quarta-feira (11), onde, de forma desesperada, ela podia socorro à polícia e a população, para poder localizar o filho, que segundo ela, foi seqüestrado nesta terça-feira (10).

Segundo a senhora Patrícia, o filho, Lucas Santos, 23 anos de idade, estava em seu comércio localizado no conjunto Orlando Dantas em Aracaju, quando dois homens chegaram ao local, renderam a vitima e o levaram.

Após deixarem os dois funcionários amarrados, a dupla fugiu levando o comerciante e seu veículo, um Celta de cor azul, além de mercadorias da vítima.

Na manhã de hoje, um corpo foi encontrado com sinais de vários tiros no rosto em uma estrada que dá acesso ao Povoado Oiteiros em Maruim. A polícia esteve no local e a família identificou o corpo como sendo do empresário.

Recentemente, o avô do jovem que foi assassinado ontem, foi vitima de assalto e, embora tenha sido espancado pelos marginais, sobreviveu, porém o neto Lucas não teve a mesma sorte.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida