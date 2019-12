Laércio e superintendente de agricultura defendem ações para o desenvolvimento

11/12/19 - 09:54:21

O deputado federal Laércio Oliveira esteve com o superintendente da Agricultura em Sergipe Haroldo Araújo Filho em reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para solicitar apoio para as principais feiras e exposições do calendário sergipano de 2020. A reunião foi com o secretário executivo do Mapa, Marcos Montes. O parlamentar aproveitou para agradecer o lançamento dos programas de estímulo à agricultura em Sergipe. “No início do ano defendi aqui que recebêssemos esses programas por ser estado pequeno, organizado e que os entes se comunicam. O estado tem um ambiente fértil e na semana passada concretizamos essas três iniciais parcerias”, agradeceu o deputado.

Laércio reforçou ainda a importância da conclusão do zoneamento do milho consorciado com braquiária. “Essa é uma ação importante porque é uma prática de conservação do solo e que garante uma maior produtividade. Com essa permissão, os produtores de milho podem acessar o Proagro, quando optam por essa prática”, disse Laércio.

De acordo com Haroldo Araújo Filho, eles solicitaram ainda o apoio do MAPA na restruturação da Emdagro com veículos e equipamentos e a conclusão de um termo de execução descentralizada com a Universidade Federal de Sergipe, visando estudos de difusão genética do rebanho bovino.

Participaram da reunião também Ivan Sobral – presidente da Federação de Agricultora de Sergipe e Dênio Leite, superintendente do Senar/SE.

Por Elenildes Mesquita