OAB/SE PEDE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE MAUS TRATOS NO CADEIÃO DE SOCORRO

11/12/19 - 07:12:29

A suspeita de que presos da cadeia pública de Nossa Senhora do Socorro, conhecida como cadeião, tenham sofrido maus-tratos está sendo acompanhada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB em Sergipe. Após visita à unidade prisional, a entidade enviou comunicado aos órgãos competentes pedindo a apuração do caso.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros, informou que os representantes da entidade visitaram à unidade prisional no intuito de verificar as denúncias de que agentes penitenciários estariam praticando maus tratos contra os detentos.

Em nota, a direção do Departamento do Sistema Prisional (Desipe) informou que assim que soube das denúncias, na última quinta-feira (5), acionou os gestores responsáveis pela unidade de Nossa Senhora do Socorro para dar explicações formais a respeito do assunto. A denúncia foi encaminhada também para a corregedoria para averiguar as informações.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) afirmou que todo o Cadeião de Socorro é monitorado por câmeras e que todas as imagens e informações estarão à disposição do Ministério Público e da Vara de Execuções Criminais.

O Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Sejuc (Sindpen) informou que não compactua com atos de violência ou tortura e destacou que esse tipo de comportamento não é característico da categoria. O Sindpen ressaltou ainda que a unidade é monitorada por circuito interno de TV e que acompanhará as investigações na expectativa de que o caso seja esclarecido o mais rápido possível.