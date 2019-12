ONSs e Secretário de Meio Ambiente planejam ações de defesa animal

11/12/19 - 15:22:58

O secretário de Meio Ambiente de Aracaju Alan Lemos recebeu algumas ONGs de defesa animal para debater sobre o planejamento das políticas públicas que serão desenvolvidas pela SEMA nos próximos meses. “Estou trabalhando muito na captação de recursos, que é a nossa maior dificuldade. Algumas tentativas estão começando a ser bem sucedidas. Temos a dificuldade de não ser permitido a utilização de recursos federais para o custeio de ações na área, mas estamos buscando alternativas”, explicou.

De acordo com o secretário, a principal demanda das ONGs é para a construção de um posto de saúde animal para que elas possam encaminhar os animais que precisam de atendimento e que devem ser castrados. “Diante da dificuldade de recursos para manter esse posto de saúde depois de construído, em reunião com a equipe de planejamento, discutimos que seria mais viável fazer uma parceria com clínicas ou uma universidade para o encaminhamento desses animais”, explicou o secretário.

Lemos lembra ainda que os deputados federais vão destinar para Sergipe alguns castramoveis e certamente alguns deles serão para Aracaju. “Os castramoveis tem um importante papel no trabalho de controle populacional. E como sabemos, quanto mais castração, menos abandono, mas as ONGs sempre reafirmam que os castramoveis tem a dificuldade de não poder esterilizar as fêmeas, e por por isso pensamos em uma parceria com uma universidade e também para atendimento em geral”, explicou.

Nazaré Moraes da ONG Elan concorda que a principal necessidade hoje são os castramoveis e o posto de saúde animal com castração e microchipagem. Ela também defendeu a transferência de carroças para veículos de tração mecânica e sugeriu que diante das dificuldades financeiras se faça uma parceria público/ privada. “Voltarei aqui na Sema para conversar sobre possíveis empresas que possam ajudar a financiar esse trabalho”, disse.

A protetora Fernanda Farine que atua há 5 anos na proteção animal, disse que como a a maioria das ONGs faz um trabalho de resgate, reabilitação e adoção de animais, vítimas de maus tratos e abandono. “Durante, todo esse tempo na causa animal, o que mais sofro, é com a falta de um atendimento público ou mais acessível, um projeto de controle de natalidade (castração das fêmeas) eficiente e de leis que realmente penalizem criminosos. Infelizmente, quem se elegeu pela causa animal, hoje já não tem mais como prioridade, se é que um dia foi”, disse.

“Acabar com a prática de agredir os cavalos com chicote. Essa é uma das missões da ONG SOVIDAS”, afirmou a presidente da ONG Dennys Teles que reuniu carroceiros da Barra dos Coqueiros recentemente para oferecer conscientização sobre os cuidados com os animais. “Agora gostaria de fazer uma reunião parecida em Aracaju”, disse, acrescentando que explicou aos carroceiros de maneira didática que os Códigos de Defesa animal Estadual e federal (Leis 9605/98 e 8366/2018) regulamentam o transporte de tração animal e preveem punição para quem agride os animais. “Eles falaram sobre como é o dia a dia do trabalho e disseram que compreenderam a importância dos cuidados com os animais. A entrega dos chicotes é o símbolo do trabalho de conscientização que queremos aplicar”, afirmou.

Feira de adoção de animais

O secretário informou ainda que no dia 19 de janeiro a SEMA realizará mais uma edição do Evento AMIGO ANIMAL, das 14 às 17 horas, no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira). O evento tem como objetivo informar e conscientizar a população quanto à legislação ambiental relativa aos maus tratos e abandono de animais, além de sensibilizar as pessoas para a adoção de cães e gatos durante o evento.

Participaram também da reunião, a protetora de Socorro, Tacy Queiroz da ONG Sonho Animal, a blogueira Pet do Encaotro Paty Moura, Manuel Leal Neto, Diretor de Controle Ambiental da Sema e representando o deputado federal Laércio Oliveira a assessora Carla Passos, que falou sobre como está o processo de indicação de castramoveis via emenda parlamentar. O parlamentar estava em Brasília onde havia votações.

Fonte e foto assessoria