PESQUISA REALIZADA EM CARMÓPOLIS INDICA FAVORITISMO DE BETO CAJU

11/12/19 - 17:08:39

Pesquisa realizada nos dias 29 e 30 de novembro pela Records News ouviu 400 eleitores de Carmópolis sobre a gestão do município e a eleição de 2020. A consulta popular aponta para 48% de aprovação do prefeito Beto Caju (SD) – soma dos quesitos ótimo (7%), bom (16) e regular (25%). Emprego e saúde, com citações acima dos 50%, são as principais demandas da população.

Desde que assumiu a prefeitura em agosto do ano passado após a morte do titular, Volney Leite, vítima de câncer, de quem era vice-prefeito, o compositor e produtor musical Alberto Narcizo da Cruz Neto, o Beto Caju, tem buscado dar cara própria à administração e, pelo visto, tem correspondido aos anseios da população.

De acordo com os dados da pesquisa, numa disputa entre Beto Caju, Esmeralda Cruz (PSD) e Edir Leite (DEM), mesmo que o prefeito não tenha dito que tentará a reeleição – a ex-prefeita e o filho do prefeito falecido já se declararam pré-candidatos –, ele aparece com 38,8% das preferências, ante 22,3% de Esmeralda Cruz e 5,5% de Edir Leite. Este é o cenário mais provável hoje.

Já se o confronto fosse apenas com a ex-prefeita, que está impedida legalmente de disputar, Beto Caju teria 42,1% contra 36,1%. Na mesma linha, se a eleição envolvesse somente Edir Leite, Beto Caju alcança 37,8% das intenções de voto contra 14,1%, enquanto que se disputasse com Nando de Esmeralda, filho da ex-prefeita, o prefeito teria 35,8% dos votos contra 14,1% do rival.

Naturalmente, os números apresentados correspondem a uma “fotografia” do cenário político de Carmópolis neste momento. A mais de seis meses do pleito, e tendo o natural desgaste de quem está à frente da gestão, Beto Caju desponta como favorito em qualquer cenário que venha a disputar. Porém, nunca é demais lembrar que eleição é “uma caixinha de surpresas”.