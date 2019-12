Prefeitura de Aracaju intensifica o projeto Quinta Instrumental no mês de dezembro

11/12/19 - 13:32:40

Para fechar o ano de 2019, a edição de dezembro do Quinta Instrumental será realizada com novidades. Conhecida por trazer grandes nomes da música instrumental regional e nacional, o Quinta Instrumental terá uma programação reforçada que se chamará ‘Festival Quinta Instrumental’. Além dos shows, haverá uma Oficina de Improvisação e coletivos de empreendedores.

O projeto é promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). O Festival Quinta Instrumental acontecerá durante os dias 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro na Praça General Valadão. Nos dias 17 e 18 haverá uma Oficina de Composição e Improvisação Coletiva com o renomado pianista italiano Stefano Cortese, das 9h às 17h, no Centro Cultural de Aracaju, na Praça General Valadão.

Para participar da Oficina os interessados devem se inscrever na Escola Oficina de Artes Valdice Teles (Rua Vila Cristina, nº 354). Com o início do festival, no dia 19, a partir das 19h, a programação musical iniciará com o Gaita Sergipe, projeto que surgiu para esse Quinta Instrumental e junta os três mais expressivos nomes da gaita em Sergipe: Júlio Rego com seu trabalho autoral, Ígor Cortes com os clássicos da MPB instrumental e Mateus Santana com o Blues e Stefano Cortese, pianista italiano formado pela Universidade de Música de Bolonha e residente no Vale do Capão, na Bahia.

No dia 20 o Festival Quinta Instrumental continua com o violonista sergipano Alberto Silveira, músico premiado que participou de projetos de renome nacional e faz parte de diversos projetos musicais. Além de Alberto, o festival contará também com o violinista francês Nicolas Krassik, referência no MPB e estudioso da música erudita e jazz, além de passear pelo choro, samba, forró e sofrer influência do rock no seu trabalho.

Para finalizar o festival, no dia 21, a festa terá como atrações o sergipano Lucas Campelo, sanfoneiro que viaja por inúmeras variedades da música, como forró, baião, lambada, bossa nova, maracatu, entre muitos outros estilos. Logo após, terá Choronas, primeiro grupo de choro feminino do Brasil, composto por musicistas paulistas com formação erudita e por fim o saxofonista paulista Derico, que fez parte do sexteto do extinto do Programa do Jô, tem formação erudita, venceu diversos concursos nacionais e internacionais e participou de vários recitais e concertos pelo Brasil.

Além da programação musical, nos dias 19, 20, 21, das 16h às 22h, também acontecerá o Coletivo de empreendedores com a programação voltada para design, gastronomia, moda, instrumentos musicais, discos vinil, CD’s, troca de instrumentos musicais e muito mais.

Fonte assessoria