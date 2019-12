Rogério consegue R$ 50 milhões para duplicação da BR-101

11/12/19 - 22:30:43

Os R$ 50 milhões que vão ser destinados para concluir as obras da BR-101, no trecho norte de Sergipe, serão liberados através do PLN 48/2019, Projeto de Lei do Congresso Nacional, que permite um crédito suplementar ao orçamento da União.

O presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM/AP) em visita a Sergipe, na função de presidente da República, atendeu ao pedido do senador Rogério Carvalho (PT/SE) de conseguir o dinheiro para concluir as obras da rodovia federal que se arrasta há décadas.

“Eu queria agradecer ao senador Davi Alcolumbre, no exercício da presidência da República, que garantiu a salvação de vidas, o conforto e desenvolvimento para o estado de Sergipe com os R$50 milhões de reais para a conclusão do trecho norte da BR 101 em nosso estado”, destacou o Senador Rogério.

Com a aprovação do PLN, o texto segue para a sanção presidencial, e os recursos deve chegar aos cofres de Sergipe até o fim de dezembro de 2019. O compromisso do Senador Rogério Carvalho com o povo de Sergipe foi cumprido. A BR-101 é uma das mais importantes rodovias do Brasil. Tem um valor estratégico para a região Nordeste, especialmente para Sergipe, no que diz respeito a transporte de produtos e circulação de pessoas.

A estrada atravessa uma área onde há a maior estrutura produtiva do Nordeste, que engloba a agroindústria de cana, indústrias e serviço, em especial o turismo.