ROGÉRIO FAZ EVENTO EM SERGIPE PELA DEFESA DA DEMOCRACIA, DIA 20 PRÓXIMO

11/12/19 - 19:38:23

O senador Rogério Carvalho (PT) lança, dia 20, as nove horas, no auditório do Ministério Público Estadual de Sergipe, o evento: “Sergipe Unido em Defesa da Democracia” . Será um encontro suprapartidário, sem qualquer pretensão ideológica, que tem a intenção de proteger o regime democrático e buscar caminhos para a moderação em situação de iminência do autoritarismo e perseguições.

Segundo Rogério Carvlho, o momento exige contundente defesa do estado democrático de direito e da soberania popular que se manifesta pelo voto legítimo do povo. Queremos ver o nosso Brasil como uma grande democracia! Há também o convite de participação da imprensa, que possui importante valor na democracia, e com muita responsabilidade deve divulgar os fatos com decência e lealdade.

Defender democracia – O objetivo do Senador Rogério Carvalho, que neste primeiro ano de mandato, buscou através de discursos e ações legislativas, a estabilidade e harmonia entre os poderes e as instituições, e defendeu a vontade soberana do povo e os valores democráticos.

Diante das constantes ameaças de ruptura da democracia, o Senador de Sergipe Rogério Carvalho entende que as instituições constitucionalmente estabelecidas querem reafirmar o posicionamento de guardiães da democracia e manter a necessidade de diálogo permanente.

O ódio, a intolerância, a violência e o arbítrio devem ser refutados veementemente. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como a Igreja, e as organizações da sociedade devem buscar o equilíbrio e a independência necessários para garantir a democracia.