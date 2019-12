Sebrae e Sedetec firmam parceria para fortalecer cadeia de óleo, gás e energia

11/12/19 - 05:48:11

Proposta pretende facilitar atuação dos pequenos negócios e criar políticas estaduais para o segmento

O Sebrae e o Governo do Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) assinaram um termo de cooperação buscando criar um ambiente favorável para a inserção e o fortalecimento, de forma competitiva e sustentável, dos pequenos negócios na cadeia produtiva do petróleo, gás e energias.

Dentre as ações que serão implementadas estão a criação de políticas estaduais para o segmento de petróleo e gás natural e de incentivo ao uso de energias renováveis. Além disso, o acordo prevê a aplicação, por parte do Estado e municípios sergipanos, das resoluções do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) voltadas ao segmento de exploração e produção de petróleo e gás natural em terra (onshore).

As empresas que atuam nessa cadeia produtiva serão beneficiadas ainda com ações para favorecer a internacionalização dos seus negócios, como capacitações e promoção do acesso ao mercado internacional. Elas também receberão apoio para inovar seus produtos e processos com a oferta de soluções tecnológicas, especialmente as digitais.

“É um esforço conjunto para permitir que os empreendedores sergipanos possam se beneficiar desse novo momento do mercado de óleo e gás. O nosso estado deve receber nos próximos anos grandes investimentos de companhias nacionais e internacionais e para que possamos aproveitar as oportunidades que irão surgir é necessário primeiro preparar as nossas empresas”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

Fomento à inovação

O acordo, que terá a vigência de doze meses, prevê ainda a criação de editais de inovação, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) e a promoção de eventos para estimular a interação entre as empresas sergipanas e institutos de ciências e tecnologia.

“ A cadeia produtiva de óleo e gás é bem operada pelas grandes empresas do mundo e com a nova realidade despontada em Sergipe, as empresas sergipanas de pequeno porte também precisam se encaixar nesta realidade. O grande valor dessa iniciativa é agregar esses empreendimentos, prepara-los e apoiá-los para que eles se insiram nesse mercado, que é extremamente promissor”, destaca o secretário de Estado do Desenvolvimento, José Augusto de Carvalho

Um outro objetivo da parceria é ampliar as possibilidades de negócios para os empreendedores sergipanos. Para isso serão realizadas pesquisas junto às grandes companhias da cadeia de óleo e gás para identificar suas demandas por produtos e serviços e as exigências que são feitas para as contratações.

A partir do resultado desse levantamento as entidades pretendem capacitar as empresas, por meio de consultorias, cursos e oficinas, buscando assim viabilizar a realização dos negócios.

“ Vivemos um momento de expectativa em relação aos investimentos que serão realizados em nosso estado e acredito que esse apoio será fundamental para permitir que as nossas empresas aproveitem as oportunidades que irão surgir. É preciso pensar de maneira estratégica e isso que estamos enxergando agora”, pontua Ana Mendonça, presidente da Associação das Empresas da Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás e Energias de Sergipe

Entre as ações que também serão desenvolvidas pelo Sebrae e a Sedetec estão a realização de fóruns para integração dos municípios petrolíferos e criação de uma cultura de cooperação entre as empresas, instituições e poder público para melhorar a governança da cadeia produtiva do petróleo e gás.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria