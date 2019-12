SEM SALÁRIOS, GARIS DECRETAM GREVE E PARALISAM ATIVIDADES EM SÃO CRISTÓVÃO

11/12/19 - 12:39:18

A greve dos garis e margaridas, que trabalham na limpeza pública no município de São Cristóvão, entrou no segundo dia e está causando muitos problemas para a população por conta do lixo que está sendo acumulados nos passeios públicos e nas ruas.

Os trabalhadores reivindicam o repasse de cinco meses de salários da Prefeitura de São Cristóvão à Loc Empreendimentos, empresa contratada para a limpeza do município.

Segundo informações passadas pelo presidente Sindilimp/São Cristóvão, Anderson Vidal, os trabalhadores não receberam ainda os salários referentes ao mês de novembro.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Cristóvão reconheceu o atraso no repasse e alegou que a situação decorre da queda na arrecadação de recursos. Ainda segundo a assessoria, a empresa não comunicou a paralisação de forma oficial, prejudicando os serviços de coleta e limpeza.

Já a empresa terceirizada alega que os repasses estão em atraso há cinco meses, e que por isso, não conseguiu efetuar o pagamento dos salários dos funcionários este mês.

Foto Sindilimp