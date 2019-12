Tarifa de ônibus em Aracaju ficará mais cara no próximo ano

11/12/19 - 17:05:27

As empresas que exploram o sistema de transporte coletivo já encaminharam pedido para reajustar a tarifa dos transportes públicos que atendem a região metropolitana.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informou nesta quarta-feira (11) que enviou a planilha tarifária do transporte público coletivo para a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Segundo o Setransp, na planilha contém a tarifa técnica calculada, considerando todos os itens – combustível, mão-de-obra, peças, impostos, etc – e seus reajustes.

A SMTT confirmou que já recebeu a reivindicação dos empresários, mas a assessoria de imprensa informou que a Prefeitura de Aracaju só se manifestará a respeito desta questão no próximo ano.

O Setransp informa que o número de passageiros pagantes caiu 31% nos últimos anos, período em que também se verificou aumento de 80% no número de gratuidades. Questões que também devem impactar no cálculo da tarifa na ótica do empresariado e que a planilha tarifária do transporte público coletivo foi encaminhada à SMTT, atendendo as diretrizes da Lei Municipal de Aracaju 1.761/91, que regulamenta a tarifa de ônibus.